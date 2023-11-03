«تحديث الصناعة» يشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية

يشارك مركز تحديث الصناعة في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية IATF2023 المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية، وتقام هذه الدورة تحت شعار «ربط الأسواق الأفريقية» في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويدعو مركز تحديث الصناعة عملائه من المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات للتسجيل والمشاركة في معرض التجارة البينية الأفريقية، بهدف تنشيط ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع والخدمات المختلفة، إضافة إلى العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى.

استكشاف الفرص الاستثمارية

وتعد المشاركة في معرض التجارة البينية فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب أنه محاولة لطرح الآراء والمناقشات بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.

والمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 حدثاً كبيراً للبلدان الأفريقية ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021.

ويعتبر «المعرض الأفريقي للتجارة البينية» أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.