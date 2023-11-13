وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لإنشاء سوق موحد للقارة

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ نسبة التجارة البينية بين الدول الأفريقية منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تهدف لإنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والأمن الغذائي.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستسهم في تعزيز سلاسل القيمة الأفريقية في القارة، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك، وبالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط والطويل، متوقعا أن تساهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة للسلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية.