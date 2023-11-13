«خصم 600% على الفائدة».. مزايا الحصول على سيارة من مبادرة الإحلال والتجديد

أعلنت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على صنعها ٢٠عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أنها مستمرة في تلقي طلبات الإحلال من المواطنين بالمحافظات التي تم الإعلان عنها، ويتم فتح وتخريد السيارات وتسليمها إلى مالكيها، سواء السيارات الملاكي أو الأجرة والميكروباص.

إحلال السيارات في مصر

وأكدت مبادرة إحلال السيارات، في بيان تم نشره على الموقع الرسمي، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ملايين الجنيهات قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات موديل السنة الجديدة وتكون موفرة اقتصاديا، وعبر تسهيلات ائتمانية بالتنسيق مع مبادرة البنك المركزي المصري لتقسيط السيارات.

وأضاف البيان، أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بهدف تنمية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.

مزايا مبادرة إحلال السيارات

وكشفت مبادرة إحلال السيارات عن مزايا الحصول على سيارة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات عن طريق موقع المبادرة، موضحا أن المالكون يحصلون على حافز أخضر قيمته المالية تبدأ من 22 إلى 65 ألف جنيه، يخصم من قيمة العربية الجديدة (ملاكي - تاكسي- ميكروباص أجرة) والمبادرة تدفعها بدلا من العميل لشركة السيارات، كما لا يشترط دفع مقدم للقسط، ويتم تسليم السيارة التي تعتبر خاضعة لأطول فترة سداد سواء 7 أو 10 سنوات في تقسيط السيارات.

كما يحصل مالك السيارة على أكثر من 600% تخفيض على سعر الفائدة، لأن المبادرة توفر أقل سعر فائدة بنكية 3% سنويا، مقارنة بسعر الفائدة بالسوق المصرفي في حالة دفع قيمة المبلغ نقدي "كاش" للسيارة أثناء الاستلام، سيكون بالسعر الرسمي دون وجود "أوفر برايس" مع خصم خاص من الشركة المصنعة للسيارة، وسعر السيارة لجديدة شامل تركيب أسطوانة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سعر وثيقة تأمين على السيارة أقل من أي سعر تأمين أثناء ترخيص السيارة في إدارات المرور.