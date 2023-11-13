أمين التجارة الأفريقية الحرة: مصر رائدة في تطبيق نظام «الأفضليات» الأفريقي

هنأ أمين عام منطقة التجارة الإفريقية الحرة وامكيلي ميني، الشركات المصرية على ريادتها في تطبيق نظام «الأفضليات» الأفريقي، الذي يوفر فرصة كبيرة للشركات الأفريقية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية الأخرى.

وأشاد «ميني» خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ مصر تستضيف العديد من الفعاليات الاقتصادية الأفريقية، بما في ذلك المعرض الأفريقي للتجارة البينية، مبينًا أنَّ المعرض الأفريقي للتجارة البينية يسهم في بناء الجسور وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية.

وأوضح أنَّ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي تمكّن من تخصيص 700 مليون للشركات الأفريقية، مما يسرع ويكمل الأسواق الأفريقية التي تتطلع إليها القارة السمراء، مشيرًا إلى أنَّ مؤتمر الاتحاد الأفريقي فبراير 2023، اعتمدوا 3 آليات وهم: بروتوكول الاستثمارات وبروتوكول المنافسة وبروتوكول الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنَّ البروتوكول الخاص بالاستثمار تم تنفيذه بالفعل، إذ إن المستثمرين الأفارقة ينظرون لهذا البروتوكول كوسيلة لدعم استثماراتهم، وسيساعد أيضًا على إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار من أجل دعم الاستثمار بالقارة الأفريقية.

وكشف أنَّ وزراء التجارة سيضعون بروتوكولًا آخرًا للتجارة الحرة الإلكترونية التي ستسمح بدعم البنية الأساسية وإشراك عدد كبير من الشباب الذين سيكونون على علم بكل التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية.

ونوه «وامكيلي» إلى الجهود التي يبذلها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، إذ أحرزت الكثير من التقدم خلال فترة وجيزة، وهو ما نتج عنه نظام التسوية والمدفوعات الأفريقي الذي تمّ دعمه من رؤساء الحكومات الأفريقية، وكذلك إنشاء صندوق التكيف الذي خصص له البنك الأفريقي بليون دولار أمريكي.