كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض وصلت للعالم أجمع

قال بلال الدوي، كاتب صحفي، إن صدى كلمات الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية لم تصل فقط إلى الـ57 دولة الحاضرة للقمة، بل وصلت إلى دول العالم أجمع؛ وذلك لأن جميع دول العالم صارت معنية بما يحدث الآن في غزة، موضحًا أن هناك عدة نقاط مهمة من كلمة الرئيس السيسي خلال القمة تم إدراجها في البيان الختامي الذي ألقاه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

كلمة الرئيس السيسي خلال القمة

وأضاف الدوي، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية «لبنى عسل»، على قناة الحياة، أن وجود النقاط التي تحدث عنها الرئيس السيسي في البيان الختامي للقمة يدل على أن وجهة النظر المصرية صائبة، وكانت هناك متابعة من الباحثين في الدول العربية الأخرى لكلمة الرئيس السيسي.

القتل المتعمد ينذر بالكثير من المآسي

وتابع: «على المجتمع الدولي أن يتحمل تبعات ما يحدث من قتل متعمد في غزة»، موضحًا أن القتل المتعمد ينذر بالكثير من المآسي أبرزها قتل الأطفال والنساء، كما يؤثر على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هناك مساندة غير طبيعية للقضية الفلسطينية من جانب مصر؛ سواء من الناحية الدبلوماسية أو السياسية، وذلك بحكم تاريخها العريق والعلاقة الوطيدة مع دولة فلسطين الشقيقة.