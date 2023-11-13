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السيسي: تدعيم التجارة بين دول القارة الأفريقية أمر مهم

كتب:

نرمين عفيفي
01:17 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الدول والحكومات المشاركين في فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية والشركات المتواجدة، موضحا أنه «من الهام تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية فلدينا قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية كبيرة، ولا ينقص سوى تنسيقه والتعاون الإداري».

وأضاف خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، «أشكركم على مشاركتم الإيجابية والشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتجارة والتصدير والاستيراد على الجهد المبذول».

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