«مستقبل وطن» بالفيوم يكثف فعالياته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تكثف مختلف أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من فاعلياتها لدعم المرشح السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة والتي تنطلق أيام 10، و11، و12 ديسمبر المُقبل، وذلك من خلال عقد عدة ندوات ومؤتمرات ولقاءات جماهيرية بصورة يومية، فضلًا عن التربيطات والاتفاقات مع كبار العائلات في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالشواشنة، مؤتمرًا موسعًا بحضور كبار العائلات، والذي أعلن الحضور خلاله دعمهم وتأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين الوقوف خلفه في أي قرارات يتخذها لصالح الوطن.

الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات

واستعرض أمناء حزب مستقبل وطن خلال المؤتمر، ما يجرى على الساحة وما تواجهه مصر من تحديات مع التأكيد على دور المواطنين وضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية تجاه ما تتخذه من قرارات في مواجهة هذه التحديات.

استعراض إنجازات السيسي

في سياق متصل، نظمت أمانة الإسكان والمرافق مؤتمرًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي جرى خلالها استعراض إنجازات السيسي خلال الفترة الماضية، وما تم بالمشروعات الكبرى، وحجم المشرعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة الفيوم حاليًا بجميع المرافق.

ضرورة المشاركة في الانتخابات

وناقش الحضور بالندوة، العديد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وما يتعرض له أمن الوطن من مؤامرات، وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل مكثف، ودعم السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات.