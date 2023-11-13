«الاتحاد الأفريقي»: المعرض الثالث للتجارة البينية أثبت نجاحه رغم توقيته الحرج

وجه السفير ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، الشكر إلى القائمين على تنظيم المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، موضحا أن المعرض الثالث للتجارة البينية أثبت نجاحه رغم توقيته الحرج.

وأضاف «موتشانجا»، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات، بأنَّ منطقة التجارة الحرة الأفريقية لديها أجنحة خاصة بها بالمعرض، لافتا إلى التوقيت الحرج الذي يتزامن فيه إقامة الدورة الثانية للمعرض، من أحداث وتوترات وتغيرات مناخية وعدم استقرار.

وتابع: «ظروف عدم الاستقرار تدفعهم نحو بذل مزيد من الجهد، والعمل بمرونة للانتهاء من التكامل الاقتصادي»، مؤكداً أنَّ المعرض يحتوى معلومات حول التجارة لدفع التجارة البينية نحو التقدم، ولتحقق أفريقيا مزيد من الرفاهة.

وأوضح أنَّ الاتحاد الأفريقي يتابع ما يدور في مختلف أجنحة المعرض ويوجد رؤساء دول، ورئيس سويسرا وعد بأن هناك مساعدات من بلاده للمعرض والعديد من التيسيرات الأخرى، لافتا إلى التيسيرات الأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة وتخصيص أماكن للعارضين.

وأضاف: «هناك اتفاقات ستعقد خلال المعرض، وهناك أيضا رواد أعمال من الشباب المشاركين، والقائمين على المعرض بدورهم سيعتنون بكل الأمور فضلاً عن الدفاع وحماية حقوق الملكية الفكرية».

وتابع: «السنوات الماضية شهدت تطورا للمعرض، ويتعين علينا في الوقت الحالي المضي قدما نحو التطوير ودعم التكنولوجيا، ونهنىء موسى فقيه محمد على نجاح المعرض وما جرى التأكيد على التنمية لبلوغ رفاهة أفريقيا والتنمية المستدامة».