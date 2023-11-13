وزير التجارة: مصر لا تدخر جهدا لدعم العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بعمق العلاقات الأفريقية، يعقد المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، هذا الحدث الهام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة وآلاف الزائرين، لافتا إلى أنه خلال الـ4 أيام الأولى للمعرض والمؤتمر تم عقد العديد من العديد من الندوات الحوارية لتشارك الرؤى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم توقيع العديد من البروتوكلات والاتفاقيات التي وصلت لما يقارب الـ3 مليارات دولار، وما تلاها من فرص للتبادل التجاري تقدر بـ10 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، أن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهدا لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، إذ تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الرقمي ودعم المرأة وتعزيز التبادل التجاري، مشيرا إلى مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة للمنطقة عام 1921 والتي حرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول الأعضاء المنضمين للمبادرة في إطار سعيها إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددا حرص الدولة المصرية على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة.