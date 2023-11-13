وزير الطيران: ندرس تشغيل خطوط جوية بين مصر وجيبوتي

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوى، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

تسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين

وأعلنت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، من بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين مصر وچيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوي.

وأشارت إلى أنه من المقرر إرسال خبراء من شركتي مصر للطيران وإيركايرو إلى چيبوتي خلال الفترة المقبلة، لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدولة چيبوتي في هذا المجال.

تسيير خط جوي مباشر بين مصر وجيبوتي

وأشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إلى دعم الوزارة لدولة چيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدنى بها وتحقيق الإستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة إمكانية تسيير خط جوى مباشر يربط البلدين.

وأكد أن وزارة الطيران المدني حريصه كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف انشطة الطيران المدني، خاصة وأن مصر وجيبوتى تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة.

وأشاد أبو بكر عمر هادي بما لمسه من أعمال تطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى المصرية وشركاتها، التابعة نظرًا إلى ما تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدني.