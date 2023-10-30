وزير الطيران يبحث مع سفير سيراليون تسيير رحلات جوية بين البلدين

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بصادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني.

تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن وزير الطيران أكد خلال اللقاء على أهمية تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي، والتي تأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسيه نحو تعميق أواصر التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية؛ بما يعزز الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به مصر داخل القارة السمراء، بهدف فتح مزيد من جسور التقارب، وتحقيق محاور التنمية لجميع الأشقاء الأفارقة.

وأشار إلى أنّ وزارة الطيران المدني تضع في مقدمة أولوياتها دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجال التدريب، ونقل الخبرات المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم في مجال صناعة النقل الجوي بما يحقق الاندماج القاري لجميع الدول الإفريقية.

تسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوى بين مصر وسيراليون

ولفتت الوزارة إلى أنه تم بحث أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوى بين مصر وسيراليون ، بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.

من جانبه أكد سفير دولة سيراليون على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ضوء حرص بلاده على إيجاد تنسيق دائم مع مصر في العديد من المجالات من بينها مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة التي تربط البلدين، مثمنًا الجهود والمساعي الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تنمية العلاقات الدولية خاصه مع الدول الأفريقية، مشيدًا بالطفرة التنموية وغير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة لاسيما الجهود الفعالة والتنموية التي يحققها قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات، والتي ستسهم بدورها في جذب مزيد من التعاون والاستثمارات الواعدة لصالح البلدين.