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«نعم للمشاركة».. ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب بجامعة حلوان غدا

كتب:

محمد أيمن سالم
04:40 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة بعنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» لطلاب جامعة حلوان غدا في قاعة الفنون والثقافة في حرم الجامعة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في إطار حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

ويشارك من التنسيقية من أعضاء مجلس النواب محمد عبد العزيز، غادة علي، أحمد فتحي، محمد السباعي، ومن أعضاء التنسيقية رغدة محمود وحسن شاهين. 

الصوت العربي الإسلامي  

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في وقت سابق، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «مخرجات قمة الرياض.. كيف يؤثر الصوت العربي الإسلامي على حرب غزة؟».

وناقش الصالون مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتأثيرها على مجريات الحرب في غزة، وكيف ينظر الجانب الإسرائيلي لمواقف الدول العربية والإسلامية؟

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بقلم محمد أيمن سالم