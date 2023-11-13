نائب «التنسيقية» يشكر رئيس البرلمان لاختياره عضوا في اللجنة العامة

وجّه أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس بدور الانعقاد الرابع.

وتقدم رمزي في بيان أصدره اليوم، بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمانة سر التكتل بغرفتي البرلمان، على دعمها المطلق لنواب التنسيقية على مدار الأعوام الأربعة الماضية بقيادة النائب عمرو يونس.

وأكد رمزي، أنّه يتشرف بهذا الاختيار في ظل أعباء واختصاصات مهمة في دور الانعقاد الرابع، إضافة إلى الموضوعات والأمور التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها بها.

وتعهد نائب التنسيقية، بدراسة اللجنة العامة جميع التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

هيئة مجلس النواب

يذكر أنّ اللجنة العامة للمجلس، تنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومشاركة وكيلي المجلس، محمد أبوالعينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، إضافة إلى 5 أعضاء يتم اعتمادهم من هيئة المكتب.