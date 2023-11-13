جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لقرية حسن في بلبيس

وجهت كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية حسن بيه بمركز بلبيس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على الطيور والحيوانات

كما تم الكشف على 193 حالة حيوانات، و2016 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والتخفيف عن المواطـن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.