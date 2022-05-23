  قوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة  

نظمت عددا من إدارات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قوافل علاجية ونقل للخدمات المقدمة من الطب البيطري للقرى البعيدة عن الوحدات البيطرية ،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير ادارة الرعاية والعلاج.

حيث تمكنت القوافل من تقديم الخدمات البيطرية لـ 56 ألف و890 رأس ماشية وطيور خلال أيام قليلة ماضية.

القوافل البيطرية تقدم خدمات التلقيح الصناعي

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إن القوافل البيطرية تجوب القرى لتقديم الخدمات البيطرية المتنوعة، للحفاظ على الثروة الحيوانية «ماسية وطيور»، بالإضافة لتقديم خدمات التلقيح الصناعي، وتشمل الخدمات البيطرية «باطنة، جراحة عامة، عيادة طفيليات، تناسليات، صحة عامة»، بالإضافة لأعمال الترقيم والتسجيل، حفاظا على الثروة الحيوانية والصحة العامة وتخفيفا عن كاهل المواطنين، تحقيق أهداف الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

سيارة بيطرية متنقلة لتقديم الخدمات البيطرية بالقرى

وأضاف بشار، ولا تقصر الخدمات البيطرية على القوافل فقط، ولكن هناك سيارة بيطرية متنقلة تابعة لمديرية الطب البيطري، تجوب القرى النائية، لتقديم كافة الخدمات البيطرية، ويتم تنظيم ندوات تثقيفية للمزارعين وربات البيوت، لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع بشار، أن هناك اهتمام من بيطري كفر الشيخ بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وان المديرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات والاهتمام بالثروة الحيونية.

أكد وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، على استمرار القوافل العلاجية والتحصينات التي تجوب القرى والعزب حفاظا على الثروة الحيوانية، مع تواجد المختصين من الأطباء.