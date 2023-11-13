رئيس «مكافحة كورونا»: لا صحة لوجود مضاد حيوي يستخدم في علاج كوفيد 19

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن المضادات الحيوية لا تجدي نفعًا في علاج الفيروسات لأنها مضاد للالتهابات البكتيرية، وليس لها دور في المضادات الفيروسية على الإطلاق حتى كورونا.

«حسني»: يعتقد المصريون أن هناك مضادا حيويا يستخدم في علاج كورونا

وأضاف «حسني» خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، أن هناك بعض الأمور الشائعة، وليس لها أساس من الصحة، خاصة الاعتقاد بأن هناك مضادا حيويا يستخدم في علاج كورونا.

«حسني»: لا بد من زيارة الطبيب عند استمرار بعض الأعراض

وتابع رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، أنه إذا استمرت أعراض كورونا فترة بارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في الصدر، وتسارع في ضربات القلب، لا بد من الذهاب إلى المستشفى، وتلقي الرعاية الصحية للسيطرة على الأمر.