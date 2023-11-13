تعرف على عقوبة قيادة سيارات ذوي الهمم لغير أصحابها

كشف الخبير القانوني أحمد بهجت المحامي عن تفاصيل عقوبات قانون المرور للأصحاء الذين يقودون سيارات ذوي الهمم وهم ليسوا من الأقارب المحددين وفق القانون أو هم من السائقين الذين يتم التأمين عليهم لقيادة السيارة.

وأوضح بهجت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا تم ضبط سيارة مرخصة لذوي الهمم يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها، كما يتم حجزها لحين استلامها من مالكها بعد قرار النيابة العامة ويتم دفع غرامة مالية كبيرة تتجاوز الـ25 ألف جنيه.

عقوبة قيادة سيارة المعاقين

وأشار الخبير القانوني أحمد بهجت إلى أن قانون المرور في مصر يمنح ذوي الهمم والحاصلين على كارت الخدمات ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها وذلك في حالة استحالة عدم قدرة الشاب من ذوى الهمم من قيادة السيارة.

وأشار إلى أن القانون سمح بتعيين سائق يتم التأمين عليها من مالكي السيارات لذوى الهمم ويكون لديه رخصة قيادة مهنية، وذلك بعد استخراج خطاب من الصحة يفيد بأن الشخص من ذوي الهمم لا يستطيع القيادة بنفسه.

وأكد بهجت، فى تصريحاته، أن القانون حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها أو 3 سنوات ويحظر استخدامها كسيارة أجرة.

خطوات الترخيص سيارات ذوي الهمم

- التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك

- خطاب بموافقة القومسيون الطبي للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة مجهزه

تقديم صورة من كارت الخدمات الخاص بالمواطن ذوى الهمم

صورة بطاقة الرقم القومي سارية