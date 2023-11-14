مسلم: المسؤول الإسرائيلي جن جنونه ويريد البقاء بمنصبه حتى لو كان الثمن إبادة الفلسطينيين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن معبر رفح مفتوح الآن وعبر منه 161 شاحنة و600 أجنبي ومريض، مشيرًا إلى أن الخطورة كلها عند الجانب الآخر لأن إسرائيل ترفض فتحه، وتعتدي طوال الوقت على المعبر من الناحية الفلسطينية.

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لم تترك مكانًا آمننا إلا واقتحمته من مستشفيات ومساجد، ومدارس، وأخيرا منذ قليل اعتدت على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والخارجية المصرية أصدرت بيانا بذلك، بالإضافة للصحفيين الذين استشهدوا، والمصورين وزملائنا، وأيضا أهالي المراسلين في قطاع غزة.

ولفت «مسلم» إلى أنه لا يعتقد أنه هناك بند في حقوق الإنسان أو في القانون الدولي إلا وانتهكته إسرائيل، موضحا أن كل المنظمات الدولية أصبحت عاجزة عن محاسبتها، وأن مجلس الأمن يتعرض دائما لكل المحاولات التي تطالب بوقف إطلاق النار، وتعترض عليها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وتابع أنه عندما نجحت المجموعة العربية «الأردن، ومصر والإمارات وغيرها» في إصدار قرار لم ينفذه أحد وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة، لأننا أمام مسؤول إسرائيلي جن جنونه، ويريد أن يبقى في منصبه بأي ثمن، ويرى أن الثمن هو إبادة الفلسطينيين، ليرد عما حدث في 7 أكتوبر، وكأنه يعاقب الشعب الفلسطيني كله، بل والإنسانية كلها.