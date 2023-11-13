من مستشفى العريش.. مصابو غزة يروون كيف نجوا من القصف الإسرائيلي

يواصل مستشفى العريش العام تقديم كل سبل التيسير لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلال لقاء أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أثنى المصابون ومرافقوهم على ما تقدمه مصر من خدمات لعلاج الفلسطينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وقالت سيدة فلسطينية تتلقى العلاج في المستشفى، إنها تقطن في حي الزيتون بقطاع غزة، ولكن الاحتلال قصف بيتها التي تقيم فيه مع عائلتها، مشيرة إلى أن زوجها وابنها وعمها استشهدا، وأصيب بقية أبنائها إصابات مختلفة، أما هي فقد أصيبت بشلل نصفي.

سيدة فلسطينية: اكتشاف إصابتي بجلطة في قدمي

وأضافت: «عندما وصلت المستشفى تم اكتشاف إصابتي بجلطة في قدمي وأحصل على علاج، كما أحصل على علاج طبيعي، بالإضافة إلى أنني مصابة بكسر في الفقرات الـ12 والـ3 وقمت بعمل تثبيت فقرات في غزة».

مُصابة فلسطينية: كل شيء تم توفيره في مصر

وتابعت المُصابة الفلسطينية: «كل شيء تم تسهيله وتوفيره في مصر، ولا يوجد شيء واحد ينقصنا».