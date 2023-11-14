صفارات الإنذار تدوي في نيريم ونير عوز بغلاف غزة

دوت صفارات الإنذار، منذ قليل، في نير عوز بغلاف غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود أنباء عن تسلل طائرات مسيرة من غزة إلى منطقة زيكيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم الـ39؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في القطاع والضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن هدم البيوت والمستشفيات.

واستشهد فجر اليوم نحو 10 فلسطينيين، أغلبهم من الأطفال وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 3 شبان فلسطينيين بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 5، وفقا لما أعلنه مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» الحكومي.