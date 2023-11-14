جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في المعارك المستمرة ضد الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أكده التلفزيون الفلسطيني، في نبأ عاجل.

وارتفع حصيلة القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 47 جنديا، منذ بدء الاجتياح البرى، وهو الرقم الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عنه بشكل رسمي، بينما يرتفع عدد القتلى إلى 364 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 5 من جنوده بمعارك نشبت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، كما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 43 منذ بدء العملية البرية في غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.