محرز يفتح النار على «كاف» بسبب محمد صلاح وماني وبونو.. هل تنجح الخطة؟

من بين 30 مرشحًا للكرة الذهبية الأفريقية، منح رياض محرز الاستحقاقية لذاته، يشيد ويمدح في إنجازاته التي حققها بالقميص السماوي، ويجزم بأحقيته برفع الجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل، رغم منافسة عمالقة القارة السمراء، في مقدمتهم محمد صلاح وساديو ماني وياسين بونو.

رياض محرز يهاجم الاتحاد الأفريقي بسبب الكرة الذهبية

يسعى رياض محرز لاعب الأهلي السعودي جاهدًا، لتأكيد أحقيته في الحصول على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب لموسم 2022-2023، باعتباره ترك خلفه إرثًا من الإنجازات لا يحصى، حققه في آخر مواسمه مع مانشستر سيتي، قبل وداع القارة العجوز بالكامل.

وضع رياض محرز نفسه في مقارنة مع الـ30 لاعبًا، وخرج بنتيجة أنه الأفضل من بين الجميع، باعتباره حقق الثلاثية التاريخية «دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي»، ولم يصل أي لاعب من بين منافسيه إلى ما حصده رفقة السكاي بلوز، ما اعتبره البعض ورقة ضغط وخطة للتأثير على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل منحه الجائزة.

هل تنجح خطة محرز للضغط على «كاف»؟

لم يكتف محرز بالحديث عن إنجازاته ومدى استحقاقيته للجائزة، لكنه أيضًا ذهب للكشف عن تفاصيل صادمة على مسؤوليته الشخصية، بالتأكيد على أن هناك تلاعب يحدث في النسخة الحالية من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، لتوجيهها ناحية شخص بعينه، في حوار مطول لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، كان النصيب الأكبر منه للحديث عن أحقيته بالجائزة المرتقبة.

محرز كشف عن تسريبات وصلت له في الساعات المنقضية، تؤكد وجود تلاعب في النسخة المرتقبة من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، لمنحها إلى المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال السعودي الحالي، الذي تألق رفقة أسود الأطلس في كأس العالم، وكان سببًا في تتويج فريقه بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

محرز تحدث عن وجود محمد صلاح وساديو ماني الدائم في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا، بالتأكيد على أنهما عضوان دائمان، إذ يعتبران الثنائي الأقرب دائمًا للظفر بالجائزة، لكن تلك المرة لم يحققا أي إنجاز على المستوى الجماعي طوال الموسم المنقضي.

إن إنجازاته في الموسم الماضي تجعله الأحق بالجائزة، حيث فاز بثلاثة ألقاب مع مانشستر سيتي، وسجل 20 هدفًا وصنع 15 هدفًا، بالإضافة إلى تألقه مع المنتخب الجزائري.

وكال محرز، بالمديح على نفسه، وكان من أفضل اللاعبين أداءً في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، لكنه كان أقل تأثيرًا في دوري أبطال أوروبا، باعتباره لم يشارك أساسيًا بشكل كبير في جميع المباريات.

وينتظر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية، 11 ديسمبر المقبل، في مدينة مراكش المغربية، بعدما كشف الاتحاد الأفريقي عن 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالجائزة.