تقارير: رياض محرز في أهلي جدة السعودي
كتب:
أحمد حامد دياب
05:12 ص | الجمعة 21 يوليو 2023
رياض محرز
أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى النادي لأهلي السعودي.
رياض محرز في أهلي جدة
وذكرت الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي، بينما لم يعلن النادي الأهلي السعودي انضمام اللاعب رسميًا له.
اتفاق أهلي جدة مع رياض محرز
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه، في صفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني ما يعادل قرابة مليار جنيه مصري.