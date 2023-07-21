تقارير: رياض محرز في أهلي جدة السعودي

أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى النادي لأهلي السعودي.

رياض محرز في أهلي جدة

وذكرت الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي، بينما لم يعلن النادي الأهلي السعودي انضمام اللاعب رسميًا له.

اتفاق أهلي جدة مع رياض محرز

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه، في صفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني ما يعادل قرابة مليار جنيه مصري.