عضو بـ«الشيوخ»: المعرض الأفريقي يفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المجالات

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية ركزت على تأكيد الجهود المصرية المستمرة لتيسير حركة التجارة بين مصر ودول القارة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وإقامة العديد من الطرق الجديدة التي تربط بين دول القارة، مشيرا إلى أن تلك الجهود كان لها دورا كبيرا في فتح أسواقا جديدة لمنتجات القارة بين بعضهم البعض وبين مصر أيضا.

ثوابت مصرية تجاه فلسطين

وأكد في بيان صحفي أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بدعم حركة التجارة الأفريقية والنمو الإيجابي نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية يمكن من خلالها تفادي التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها مستجدات الساحة السياسية الإقليمية، وبات تأثيرها يعرقل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، موضحا أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أفريقيا تؤكد ثوابت مصرية تجاه الأشقاء.

وأشار إلى أن المعرض الأفريقي يستهدف تعزيز سبل التعاون، وفتح آفاق استثمارية جديدة وتنمية الصادرات في مختلف المجالات، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص المتاحة وفقا للإمكانيات الراهنة.

وأشار إلى أن مصر على أتم الاستعداد للتوسع في شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول القارة الافريقية، والاستفادة من جميع المقومات والأمكانيات والخبرات المتبادلة في توسيع قاعدة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والنقل، مشيرا إلى أن المعرض الحالي يتيح فرصة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، لعقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشتركة.