النائب حازم الجندي يثمن تحرك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم فلسطين

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموقفها المساند للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القافلة التي وجهتها الشركة على رأس وفد من مجلس إدارتها تؤكد أن الدولة تقف ورئيسها وشعبها وحكومتها وإعلامها على قلب رجل واحد تجاه القضية الفلسطينية.

المحافل الدولية

وأكد «الجندى» أن موقف الدولة المصرية إيجابيا للغاية تجاه القضية الفلسطينية ولم تتأخر في تقديم أي دعم للأشقاء سواء بالموقف القوى الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية في كل المحافل الدولية إلى جانب قمة القاهرة للسلام ثم مشاركته بعد ذلك في القمة العربية الإسلامية بالسعودية.

القمة الإسلامية

وأشار الجندي إلى أن كلمة الرئيس بالقمة الإسلامية كانت قوية للغاية، وعبرت عن موقف رسمي قوي لمصر تجاه الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية.