حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلتقي جاليات مصرية في الخارج

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور نصر مطر المنسق العام لحملة «مواطن بالخارج».

وأعرب رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنّ المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، كما أنّ ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية، والمرشح دائما يؤكد هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف، وبينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج.

وأشاد بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

من جانبهم، أعرب المشاركين عن سعادتهم باللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وبرئاسة المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وانما في جميع الملفات والقطاعات، مؤكدين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.

وشارك في اللقاء ممثلين للجاليات المصرية في عدد من دول العالم، وبينهم الكويت، قطر، البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، أستراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا.