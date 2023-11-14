إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التصدي بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، مشددا على أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها لمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.

إزالة 2562 مترا من التعديات

واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمركزي (الخارجة- الفرافرة)، من إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة شملت المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، واسترداد 1890 فدانًا زراعيًا و 2562 متر مباني، من خلال الحملة التي تستمر طوال شهر نوفمبر الحالي؛ حفاظًا على هيبة وحق الدولة والأجيال القادمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات جدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، وأهابت المحافظة بالمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي ومراكز المدن لسداد المديونيات وتقنين أوضاعهم، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.