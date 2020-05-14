محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية بالخانكة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص حيث تمت إزالة 10 حالات بالمسلحات الخرسانية والطوب الأبيض على مساحة 2000 متر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وشارك بالحملة the الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء السيد يوسف مساعد مدير أمن القليوبية والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة.

وقد وجه المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة حيث اشرف المحافظ على الإزالة الفورية محذرا كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، بصورة فورية لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على تحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإنفاذ القانون، موجهًا رؤساء المدن بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون في حق الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.