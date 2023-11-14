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«التخطيط» تدرب 25 موظفا على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر

كتب:

وليد عبد السلام
01:52 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من افتتاح الورشة

جانب من افتتاح الورشة

افتتحت الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 عاملا بالجهاز الإداري للدولة، بمشاركة الدكتور منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة، والدكتور نيفين محمد عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية مكتب مصر، ممثل الأمم المتحدة، وممثلي المفوضية الأوروبية.

أهمية ورشة العمل

وأكدت مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر، وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر «Degurba».

أهداف التنمية المستدامة

كما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها مصر، موضحة أهمية الورشة في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة، تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA، والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.

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