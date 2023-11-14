أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المحافظات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة والمؤيدة، أمس، معلنة عبر «فيسبوك» أنه نشاط متنوع وفعّال للأحزاب في عدد من محافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- تنظيم أمانة الحزب في محافظة البحيرة المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بمشاركة آلاف المواطنين.

- تنظيم أمانة الحزب بمحافظة السويس مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة متنوعة من جميع الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

- عقدت أمانة قطاع الأعمال اجتماعا تنظيميًا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية اجتماعا مع أمناء المشروعات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

- إطلاق حملة «مصر تختار الرئيس» التي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة.

- تنظيم إنفو ديسك ضمن حملة «مصر تختار الرئيس» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الأبعادية في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

الاتحاد العام لشباب العمال

نظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.