«حملة السيسي» تستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالوفد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات.

وأكد أن المرشح الرئاسي أولى اهتماما بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الاداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.

وثمن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات، وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكل المشكلات والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كافة المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وبالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، والتقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.