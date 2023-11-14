رئيس «المستقلين الجدد»: مصر تشهد حركة حزبية غير مسبوقة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ المشهد السياسي على الساحة المصرية يشهد حركة حزبية غير مسبوقة، موضحًا: «هناك أحزاب تمثل ظهيرا سياسيا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأحزاب أخرى تشهد المرشحين الآخرين، مثل الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديموقراطي الاجتماعي ومجموعات كبيرة من المستقلين تجمع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي».

حراك كبير في الشارع المصري

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ هناك حراكا كبيرا في الشارع السياسي المصري يليق بالمشهد السياسي الخاص بالترشح لأهم استحقاق دستوري، وهو انتخابات الرئاسة المصرية، موضحًا، أن كل مرشح تسير حملته الانتخابية بخطى ثابتة لتنفيذ برنامجها الانتخابي.

ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط كبيرة للتصويت وحث المواطنين على التصويت من مختلف الفئات، ودور الأحزاب هو الحشد للمشاركة في الانتخابات، وكل الأحزاب تسعى إلى حشد أنصارها من خلال كوادرها وأماناتها في المحافظات والمدن والقرى لدعم المرشح الذي تسانده، وهو ما يعني أن الأحزاب تتحرك بشكل غير مسبوق نحو حشد أكبر عدد من الأصوات والناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع لإخراج صورة تليق بالشعب المصري».