هشام عناني: أرفض اتهام الأحزاب السياسية بأنها «كرتونية»

قال هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب السياسي الحقيقي هو الذي يسعى للوصول إلى البرلمان بهدف تحقيق برنامجه الانتخابي.

المطالبات بإلغاء الأحزاب

وأرجع في حوار لبرنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمود السعيد، أسباب عزوف الناس عن الحياة الحزبية إلى عدم قناعتها بفاعلية الأحزاب على الأرض، وغياب الحوكمة المالية والإدارية، والمطالبات بإلغاء الأحزاب.

وطالب بتعديل قانون الدوائر الانتخابية لأنه يعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة التي لا تتيح لكافة الأحزاب فرصة التمثيل في القوائم، موضحا أن الأفضل نظام القائمة النسبية المفتوحة بهدف إتاحة تمثيل حقيقي لكافة المتنافسين.

لن ينضم المواطن البسيط إلى حزب المستقلين

وأوضح أنه إذا استمر نظام الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة فلن ينضم المواطن البسيط إلى حزب المستقلين بل سينضم إلى الأحزاب الأكثر غلبة، مضيفا أن الناس تنسى إعلاميا أن الأحزاب هي المكون الأساسي والشرعي للحياة السياسية.

ورفض اتهام الأحزاب بأنها كرتونية قائلا أن الأحزاب أعطت الغطاء السياسي لما جرى في الشارع المصري عام 2013 وكان لها الدور الفاعل في ذلك، مشيرا إلى ثورة 30 يونيو 2013.