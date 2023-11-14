وفد إفريقي يزور شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة (صور)

زار وفد من عدة دول إفريقية، شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من المصانع الخاصة بمدينة المحلة الكبرى، قلعة صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، وذلك للوقوف على أعمال إنتاج الغزل والنسيج داخل الشركة.

وكان في استقبال الوفد الإفريقي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والنائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى للصناعات المصرية، وعدد من أصحاب مصانع النسيج الخاصة.

إعجاب الوفد الإفريقي بمصانع المحلة

وحرص الوفد الافريقي على تفقد أعمال ومراحل الإنتاج الخاصة بصناعة الغزل والنسيج داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، وأيضا مراحل إنتاج الوبريات والمنسوجات القطنية داخل عدد من المصانع الخاصة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى.

وأبدى الوفد الإفريقي انبهاره الشديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والتي يعود تاريخ إنشاءها إلى نحو 100 عام، وهي إحدى أكبر قلاع الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط، وجودة المنتجات القطنية داخل الشركة، وأيضا المصانع الخاصة وما تكمله مصر من قدرات إنتاجية ذات جودة عالية.

مميزات الصناعة المصرية

وأكد أعضاء الوفد الإفريقي أن مصر بلد مضيافة، ومراحل إنتاج الوبريات والمنسوجات وصناعة الغزل والنسيج مختلفة عن بلادهم، وهي في مراحل متطورة جدا، كما أبدوا إعجابهم بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج وما بها من إمكانيات هائلة، وأيضا بالقطن المصري وما يتميز به من خامات وصفات عالمية تجعل الصناعة المصرية في مقدمة الصناعات العالمية، مؤكدين أن مصر دولة عظيمة ورائدة في مختلف المجالات.