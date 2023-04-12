وزير قطاع الأعمال العام: الرئيس السيسي يتابع مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج

تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، المصانع الجديدة في شركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الحليج والغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

مراحل تركيب الماكينات الإيطالية

راجع «عصمت» مراحل تركيب الماكينات الإيطالية ضمن خطوات الانتهاء من مصنع «غزل 4» المقرر افتتاحه خلال الشهور المقبلة، وشاهد المراحل النهائية للتركيب، ووجه بالإسراع في بدء التشغيل التجريبي للماكينات.

شملت جولة الوزير بشركة غزل المحلة، تفقد مصنعي 1 و6 ومركز التدريب وعددا من المصانع الأخرى.

جولة وزير قطاع الأعمال العام

اجتمع وزير قطاع الأعمال العام بمجلس إدارة شركة غزل المحلة، وناقش معهم المراحل النهائية لعمليات تركيب الماكينات وتوفير المواد الخام اللازمة لبدء التشغيل، وغيرها من الأمور مثل تدريب العمالة وبرامج الصيانة والبنية التحتية والتسويق والأسواق الجديدة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

التقى المهندس محمود عصمت بعدد من المقاولين ومندوبي الشركات العاملة في المواقع، وأكد ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال خاصة في مصنعي 1 و6.

في نهاية الجولة، تناول المهندس محمود عصمت الإفطار مع العاملين بالشركة في حضور مجلس الإدارة ومندوبي الشركات العاملة في المشروع.

وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تجري متابعته بصفة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الدولة توفر الدعم اللازم للمشروع.

وأشاد «عصمت» بعمال غزل المحلة وجميع عمال قطاع الغزل والنسيج، وطالب العاملين بمزيد من التدريب استعدادا للماكينات والتكنولوجيا الجديدة في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع وإضافة قيمة مضافة جديدة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول.