أفادت قناة القاهرة الاخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، ومهاجمة ناقلة جند ودبابة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة؛ اثنان منهم جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.