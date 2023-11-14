مقتل 7 أشخاص بضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن مسؤول أمريكي أعلن مقتل 7 أشخاص في ضربات جوية أمريكية على جماعات مرتبطة بإيران في سوريا.

وكانت فصائل عراقية مسلحة، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.