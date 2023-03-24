«القاهرة الإخبارية»: ضربات جوية أمريكية شرقي سوريا بعد هجوم مسيرات إيرانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن القوات الأمريكية شنت ضربات جوية دقيقة، في شرق سوريا، بعد هجوم بطائرة دون طيار، أسفر عن مقتل أمريكيّ وإصابة 6 آخرين.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة العسكرية الوسطى «سنتكوم»، اليوم الجمعة، بيانين للتعليق على الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في سوريا، إذ ذكرت أن الهجوم الأمريكي استخدم طائرة دون طيار.

وأوضحت الوزارة، أنّ الضربة استهدفت منشأة صيانة في قاعدة قرب مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، فيما ذكرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن الطائرة المستخدمة في الهجوم من أصل إيراني، وأصابت ضرباتها 5 جنود ومقتل مقاول أمريكي، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي: «سنتخذ دومًا كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية أفرادنا وسنرد بالوقت والمكان اللذين نختارهما».

ونقل البيان عن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، قوله: «أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية دقيقة، الليلة في شرق سوريا، ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، الضربات الجوية جاءت ردًا على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري»، والضربة استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية، إبقاء قوات واشنطن في سوريا، لضمان استمرار هزيمة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طائرة مجهولة استهدفت مستودعًا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور، مساء أمس الخميس، كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور.