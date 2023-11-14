مستشار بالأكاديمية العسكرية: إسرائيل فشلت في حربها على قطاع غزة

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن الفصائل الفلسطينية نجحت في التصدي للجيش الإسرائيلي برا، وجرى تدمير أكثر من 200 آلية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، معقبًا: «الجيش الإسرائيلي عامل بعبعة على الفاضي».

قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من تنفيذ عملية الاجتياح البري

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من تنفيذ عملية الاجتياح البري، ولكن تقوم بخطط عسكرية من خلال الضرب عن بعد، أو قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس، موضحًا أن الهدف من الحرب الحالية هو القضاء على الفلسطينيين.

وتابع: كل ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنفاق الفصائل الفلسطينية من صور وفيديوهات «مفبرك»، مؤكدًا أن جيش الاحتلال فشل عسكريا ولم يحقق هدفه السياسي في الحرب على القطاع، موضحًا أن قوات الاحتلال لم تنشر أي صور أو فيديوهات لقتل أو القبض على عناصر الفصائل الفلسطينية، ولكن ما تقوم به هو استهداف الأطفال والنساء وهذه إبادة جماعية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية إخلاء للجنود المصابين

وأكمل: قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية إخلاء بصورة مستمرة للجنود الإسرائيليين المصابين، واستبدالهم بفرق عسكرية أخرى، حتى لا تتمكن الفصائل الفلسطينية من تصوير المصابين والقتلى من قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن هناك رفض مصري ودولي حاليا لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع مواجهة المقاومة الفلسطينية، وكل ما يفعله الآن عبث، معقبًا: «ازاي بتقول على نفسك أقوى جيش في المنطقة وأنت بتقتل الأطفال والنساء».