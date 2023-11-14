مراسل «إكسترا نيوز»: معبر رفح يواصل استقبال المساعدات لإدخالها غزة

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن تصريح مسؤولي منظمة الأونروا بالأمس كان مهمًا، حيث تحدثوا فيه أنه بدءًا من اليوم سيكون لديهم إشكالية كبيرة في إمكانية نقل المساعدات، موضحًا أن آلية نقل المساعدات التي تُؤْخَذ من منظمات المجتمع المدني المصري، أو المنظمات الدولية التي تصل إلى مطار العريش، تكون محصلتها النهائية دخولها عبر معبر رفح البري.

طريقة دخول الإمدادات لقطاع غزة

وأضاف الغنام، خلال مداخلته على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دخول المساعدات يتم من خلال التنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ويأتي بعد ذلك دور المنظمات الدولية كالصليب الأحمر والأونروا لنقل الإمدادات بالطرق الخاصة، وحماية للشاحنات حتى لا يتم قصف هذه الإمدادات، موضحًا أنه باتت هناك إشكالية في كيفية حدوث ذلك بسبب نفاد الوقود.

واستكمل: «توجد سيارات تابعة لقوافل أجنبية، وسيارات تحمل أفراداً من ذوي الجنسيات الأخرى وسيُنْقَلُون فور الانتهاء من أمرها، وهذا يتم من قبل منظمات دولية مثل اليونسيف»، موضحًا أن هناك عددا من الأسر الذين يصطحبون أطفالهم ويكونون في حالة إعياء نفسي شديد، وهذا ما تحاول وزارة الصحة المصرية معالجته.