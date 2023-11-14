«الداخلية» ترد على بيان متداول منسوب لها يحذر من تعرض المنازل للسرقة

رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إعادة تداول بيان منسوب للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ما جرت إعادة تداوله في هذا الشأن «قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته»، كما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفي تلك الادعاءات.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاداعاءات.