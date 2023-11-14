«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، حيث تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا، والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، حيث لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.