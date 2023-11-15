سامح عاشور: الدور المصري في غزة يتميز عن العرب والعالم

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، إن الدور المصري في غزة يتميز عن كل الأدوار العربية والدولية، ولكن هذا لا يمنعه من تقييم الصراع بشكل شامل، مشيرًا إلى أن العرب في أضعف نقطة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 1948.

هناك جرائم ترتكب أمام أعين العالم

وتابع «عاشور»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك جرائم ترتكب أمام أعين العالم الذي يشاهد ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني بهدوء شديد وعلى الهواء مباشرة، معقبًا: «الأمر في منتهى الخطورة، ويعكس حالة من الضعف تضرب العالم».