«حماة الوطن» يجتمع مع وفد من «التنسيقية» لمناقشة عدة ملفات.. أبرزها دعم غزة

عقد حزب حماة الوطن اجتماعا مشتركا مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن.

مناقشات المؤتمر

وجرى عرض رؤية حزب حماة الوطن للاستحقاق الرئاسي المقبل، وعرض رؤية الحزب للملف الاقتصادي وملف الأمن القومي المصري وملف الشباب وملف حقوق الإنسان.

مناقشة الانتخابات الرئاسية

وعرض خلال الاجتماع، موقف حزب حماة الوطن من دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ كان الحزب أول من طالب الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تمت الإجابة على كافة أسئلة وفد تنسيقية شباب الأحزاب بجميع الملفات.

وكان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رحب بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي الثاني اليوم، بأن المرشح الرئاسي وجه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وأكد الحزب، استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه التبرعات التي كان من المقرر تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، وبينها حياة كريمة؛ لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعما لفلسطين.