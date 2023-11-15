قصة ريم محمد مع «الهاندميد».. علاقة حب من أول «بلوفر»

الهاندميد أو الحرف اليدوية أو المنتجات المصنوعة يدويًا.. أعمال ربما ضلت طريقها مؤخرًا، وغابت مع التطور الصناعي الكبير في شتى المجالات، وبالأخص صناعات النسيج والملابس، لكنها لازالت لها بريقها الذي يجذب إليه الكثيرين.

ريم محمد الحاصلة على ليسانس الآداب قسم إعلام جامعة الإسكندرية، أحد الذين أبهرتهم حياة الهاندميد وجماله، وعمدت إلى إتقانه حتى أنها صنعت أول «بلوفر» وهي في العاشرة من عمرها، ولما نال إعجاب الجميع قررت ارتداؤه، ثم الاحتفاظ به للدلالة على بداية براعتها في هذا المجال.

تروى ريم تجربتها مع الهاندميد، قائلة: «رغم أن دراستي لها علاقة بالإعلام، إلا أنني لم أفكر فى العمل الإعلامي، لارتباطي منذ الصغر بالعمل اليدوي».

وأشارت إلى أن علاقتها بالتريكو والكروشيه بدأت منذ طفولتها، فقد كانت تتابع جدتها وهي تشغل التريكو وكأنها تعزف بالناي فترى اللحن بعينها، (أي ترى عمل يدها بعينها بعد انتهائه).

على الفور بدأت «ريم» استخدام الإبر للتجربة، وشيئًا فشيئًا علمت نفسها على ما كانت تراه من جدتها، حتى نجحت في إتقان شغل التريكو والكروشيه.

وتتذكر أن أول بلوفر من صنع يدها كانت في الصف السادس الابتدائي، ومن إعجاب الناس به، قررت ارتدائه، مضيفة: «من وقتها لم أترك هذا العمل ولم يعطلنى يوماً عن دراستي».

شغل المكرمية

وتضيف ريم متذكرة رحلتها مع الهاندميد، قائلة: «منذ حوالى 15 عاما بدأت أحب شغل المكرمية، لكننى لم أجد من يعلمني، حيث أسكن في مكان بعيد ولا توجد ورش تعليم، فتعلمت من خلال المشاهدة، حتى أصبحت الآن متمكنة جداً فى عمل كل أنواع المكرميات وكل شيئ ديكوري يمكن أن يتم عملة كمكرمية».

وتابعت: «هناك المكرمية المصرى والتركي، وهي أشهر أنواع المكرميات ولكن المكرمية المصري لها طابعها الخاص والمميز ويتم تصنيعها على شكل شنط وعلاقات وزهريات وغيرها من الأشكال الديكورية البراقة».

الحب قبل المكسب

وأرجعت «ريم» تميزها وشهرتها في شغل المكرمية إلى حبها وعشقها بالأساس لهذا العمل، الأمر الذي جعلها تبدع في تنفيذ الأعمال لتخرج بشكل مميز ومختلف.

ونصحت ريم السيدات والفتيات اللاتي يردن تعلم فن الهاندميد والكروشيه، بأن تتعلم ما تحبه أولا، لأن حب الصنعة أو المهنة أهم من المكسب المادي، فإذا تم إتقانها فإن ذلك سيدر مع الوقت دخلا جيدا.

ولفتت إلى أن المشروع المبني على الحب لاشك سيكون مربحًا، مشيرة إلى أن «الهاندميد» يعد من المشروعات الصغيرة غير المكلفة، والتي تدر دخلا جيدا كلما زاد إتقانه.

وأوضحت أن هذا الفن يعتمد على تعلم استخدام الإبر والخيط وبعض الأدوات المساعدة منخفضة التكاليف، بينما بيع شغل المكرمية يحقق عائد مادى عالى ويمكن بسهولة أن يساهم في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة.