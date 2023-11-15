عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة المنتظرة.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عمر كمال عبد الواحد، نجم نادي مودرن فيوتشر، من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «رغبة عمر كمال عبد الواحد، حسمت انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير المقبل».

شوبير: عدلي القيعي تفاوض مع فيوتشر للتعاقد مع عمر كمال وأضاف: «هناك بعض الأشخاص في النادي الأهلي، تدخلوا وعلى رأسهم عدلي القيعي رئيس شركة لكرة بالنادي، لإنهاء التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، من نادي مودرن فيوتشر».

وتابع: «مسؤولو نادي مودرن فيوتشر، رحبوا برحيل عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي، خاصة مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري».

وأوضح: «ما يؤخر الأمر، هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حيث ينشغل مسؤولو النادي بالتواجد معه في المستشفى بشكل يومي، ولكن فور الاطمئنان على حالته سوف ينهون التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد».

شوبير: مودرن فيوتشر سيطلب استعارة لاعبين من الأهلي وأتم: «مودرن فيوتشر، يريد لاعبين من الأهلي، ضمن الصفقة، وبالتأكيد مسؤولي الفريق الأحمر سيرحبون بذلك الأحمر، عمر كمال بات على أعتاب الأهلي».