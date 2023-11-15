صحة فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق.. حرب على المستشفيات

قال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة: «أحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والكادر الطبي بمستشفى الشفاء»، مضيفا: «ما يهمني بالأساس حياة المرضى والنازحين بمستشفى الشفاء خلال الساعات المقبلة».

نحذر من نتائج كارثية في حالة اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «طالبنا بإحضار لجنة محايدة قبل القيام بعملية عسكرية ضد مجمع الشفاء»، كاشفا «نحذر من نتائج كارثية في حالة اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء».

واستكمل المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق وهو حرب على المستشفيات.