الصحة الفلسطينية تحمِّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الموجودين بمستشفى الشفاء

حملت وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء بغزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية «قواتنا تنفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء بغزة»، فيما نقلت وكالة رويترز قائلة «إسرائيل تقول إن العملية يتم تنفيذها في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، وتقول إن قواتها التي تنفذ العملية تضم طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية».

ومن جانبه صرح جيش الاحتلال قائلا «في هذه الساعة تعمل قواتنا ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء‫ بغزة»، وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية يتم تنفيذها تستند إلى معلومات استخبارية وعملياتية، موضحا أن العملية يتم تنفيذها لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.