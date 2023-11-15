الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتش قبو مستشفى الشفاء

صرح البيت الأبيض الأمريكي بأنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتش قبو مستشفى الشفاء.

وقال المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، إن مجمع الشفاء مؤسسة مدنية يقدم خدماته الطبية، والاحتلال يمارس الضغط على المواطنين، مؤكدا «نجدد الدعوة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتفقد مستشفيات غزة لكشف أكاذيب جيش الاحتلال».

واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المجازر في المستشفيات

وأضاف المفوض العام للعشائر الفلسطينية في غزة أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المجازر في المستشفيات بغزة، شارحا أن قوات الاحتلال تهدف لتهجير أهالي غزة قسريا خارج القطاع.