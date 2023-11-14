باحث: إسرائيل تحاول قصف مستشفى الشفاء في قطاع لتحقيق أي انتصار وهمي

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وزير خارجية الاحتلال صرح باستمرار العملية العسكرية لنحو أسبوعين، لأن الوقت ينفذ أمام إسرائيل، وقد يؤدي ذلك لعدم قدرتها على استكمال الحرب، وقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات مشابهة، بالإضافة إلى الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل في الفترة السابقة بكثافة.

«فوزي»: 95% من ضحايا الحرب على غزة مدنيين وأطفال

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، أن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها التي كانت تزعم أن هذه العملية انطلقت من أجلها، لأننا نتحدث عن حرب 95% من ضحاياها مدنيين وأطفال، ومع هذه الاعتبارات قد تحاول إسرائيل، تنفيذ بعض العمليات أو تمرير بعض السلبيات، من جانب حفظ ماء الوجه، والشروع في إنهاء العملية العسكرية، مع الضغوط الدولية التي تمارس عليها.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تحاول قصف مستشفى الشفاء بزعم أنها تأوي أفرادًا من حماس كحجة لتحقيق أي انتصار وهمي، قبل انتهاء إسرائيل من عملياتها العسكرية في القريب.